Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2018

Стали известны полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира 2018 года:
Канада – Чехия
Швеция — США.
В первом четвертьфинале сборная Чехии, которая заняла второе место в группе В, обыграла третью команду другого квинтета Финляндию со счётом 4:3 Б. В полуфинале чехи встретятся с командой Канады, которая победила Швейцарию со счётом 8:2.
Швеция, выигравшая все матчи в группе В, обыграла Словакию со счётом 3:2, и сыграет с США, которые победили сборную России со счётом 4:2.
Полуфиналы пройдут в ночь на 5 января мск.
В 1/4 финала Америке не проигрывали. Справится ли Россия с США на МЧМ?
Команду Валерия Брагина ждёт тяжелейшее испытание в Баффало.