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Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2018

Хоккей

Стали известны полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира 2018 года:

Канада – Чехия
Швеция — США.

В первом четвертьфинале сборная Чехии, которая заняла второе место в группе В, обыграла третью команду другого квинтета Финляндию со счётом 4:3 Б. В полуфинале чехи встретятся с командой Канады, которая победила Швейцарию со счётом 8:2.

Швеция, выигравшая все матчи в группе В, обыграла Словакию со счётом 3:2, и сыграет с США, которые победили сборную России со счётом 4:2.

Полуфиналы пройдут в ночь на 5 января мск.

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