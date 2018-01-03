Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2018

Стали известны полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира 2018 года:

Канада – Чехия

Швеция — США.

В первом четвертьфинале сборная Чехии, которая заняла второе место в группе В, обыграла третью команду другого квинтета Финляндию со счётом 4:3 Б. В полуфинале чехи встретятся с командой Канады, которая победила Швейцарию со счётом 8:2.



Швеция, выигравшая все матчи в группе В, обыграла Словакию со счётом 3:2, и сыграет с США, которые победили сборную России со счётом 4:2.



Полуфиналы пройдут в ночь на 5 января мск.