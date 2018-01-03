Cборная России впервые при Валерии Брагине проиграла в четвертьфинале МЧМ

Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой США. Встреча завершилась со счётом 2:4. Российская сборная под руководством Валерия Брагина впервые проиграла на стадии 1/4 финала турнира и осталась без борьбы за медали чемпионата мира.

Молодёжный чемпионат мира в Баффало был шестым для Валерия Брагина в должности главного тренера команды. В 2011 году команда завоевала золотые медали, обыграв в финальном матче сборную Канады. В 2012-м, 2015-м и 2016-м российская сборная останавливалась в шаге от титула. В 2017 году сборная России выиграла бронзовые медали.

В 2005 году Валерий Брагин был старшим тренером сборной России, помогая Сергею Герсонскому. На чемпионате мира в Гранд-Форксе российская команда завоевала серебряные медали.

Российская сборная впервые с 2010 года не сумела пробиться в полуфинал турнира.