Сборная России 20 раз играла в большинстве на МЧМ-2018 и забила только 1 гол

Сборная России завершила выступление на молодёжном чемпионате мира 2018 года, проиграв команде США в четвертьфинале со счётом 2:4.

Лимит на чудеса. Брагин впервые остался без медалей «Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.

Россияне стали худшей командой турнира по реализации большинства, за 20 попыток проведя только один гол. Сборная Словакии, которая также выбыла в четвертьфинале, тоже лишь раз реализовала большинство, но имела на пять попыток меньше.



При этом россияне лидируют по игре в меньшинстве – за 20 попыток соперников наша команда пропустила лишь трижды.

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