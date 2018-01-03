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Клим Костин набрал очки во всех пяти матчах сборной России на МЧМ

Хоккей

Сборная России завершила выступление на молодёжном чемпионате мира 2018 года, проиграв в четвертьфинале США со счётом 2:4.

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«Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.

Нападающий Клим Костин стал лучшим бомбардиром команды, забросив пять шайб и сделав три передачи. 18-летний форвард набирал баллы за результативность во всех матчах команды на турнире.

Он также стал лучшим в команде по показателю полезности, заработав «+7», и забил единственный гол сборной России в большинстве на турнире.

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