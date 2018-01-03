Е. Зайцев: хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат

Капитан сборной России Егор Зайцев после поражения в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с США (2:4) извинился перед болельщиками и отметил, что игрокам не стыдно смотреть друг другу в глаза.



«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Что сказали в раздевалке? Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали всё, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», — цитирует Зайцева пресс-служба ФХР.

Лимит на чудеса. Брагин впервые остался без медалей «Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.