Как вы оцените выступление сборной России на МЧМ?

Сборная России завершила выступление на молодёжном чемпионате мира, проиграв команде США в четвертьфинале со счётом 2:4. Предлагаем вам ответить на вопрос: как вы оцените выступление сборной России на турнире?
— Вылет в четвертьфинале – это провал.
— Неприятный результат, но не нужно делать из этого катастрофу.
— Не хватило удачи, наша команда играла достойно.
Лимит на чудеса. Брагин впервые остался без медалей
«Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.
Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.