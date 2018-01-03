Как вы оцените выступление сборной России на МЧМ?

Сборная России завершила выступление на молодёжном чемпионате мира, проиграв команде США в четвертьфинале со счётом 2:4. Предлагаем вам ответить на вопрос: как вы оцените выступление сборной России на турнире?

— Вылет в четвертьфинале – это провал.

— Неприятный результат, но не нужно делать из этого катастрофу.

— Не хватило удачи, наша команда играла достойно.

Лимит на чудеса. Брагин впервые остался без медалей «Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.

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