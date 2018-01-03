Б. Ткачук: сборная США не сдавалась и знала, что победит Россию

Нападающий сборной США Брэди Ткачук прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата мира с командой России. Россияне сравняли счёт в третьем периоде, но в концовке американцы забросили две шайбы и выиграли со счётом 4:2.



«Мы не сдавались и знали, что победим. Мы были уверены в себе. Сегодня можно порадоваться победе, но завтра мы уже сосредоточимся на матче со Швецией. Это будет тяжёлое испытание, но мы в предвкушении от этого матча», — приводятся слова Ткачука на официальном сайте турнира.

Лимит на чудеса. Брагин впервые остался без медалей «Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.