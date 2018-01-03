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Брагин: Костин и Свечников моложе, но выглядели сильнее многих игроков 1998 года

Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал выступление команды на чемпионате мира, где она проиграла в четвертьфинале США со счётом 2:4.

«1998 год рождения – ну сами видите. Если Костин, Свечников на год-два моложе и выглядели сильнее многих этих хоккеистов. Но скажу ещё раз: сегодня эти ребята по максимуму выдали. Жалко, что травмы были у Рассейкина и, конечно, Дронова. Вот два игрока – а в остальном, думаю, здесь все сильнейшие. Сожалений по тем, кого отцепили от состава перед началом турнира, нет, здесь всё объективно.

Удаление Сёмина было по делу. Абрамову не хватило уверенности или мастерства? Ну, в пустые ворота он тоже не забил. Вторую половину матча он неплохо играл. Сухачёв был сильнее Мельничука по тренировкам. Тренер вратарей определился, что Сухачёв на данный момент сильнее, и опыта у него больше. Мельничук и в сборной не играл практически никогда.

Что будет после окончания моего контракта? Это я не комментирую никогда.

Предварительный турнир всегда подготовительный. Хорошо подготовились, физически неплохо команда выглядела. Поэтому жаль, очень обидно, но это хоккей. При счёте 2:2 надо было забивать», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Лимит на чудеса. Брагин впервые остался без медалей
«Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.
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