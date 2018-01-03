Тарасенко: «Сент-Луис» не мог проиграть, иногда надо за кого-то сражаться

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от матча с «Нью-Джерси Дэвилз», в котором его команда победила со счётом 3:2 ОТ. Голкипер «блюзменов» Картер Хаттон отразил 26 из 28 бросков по своим воротам, став третьей звездой дня.



«У меня было чувство, что сегодня мы просто не могли проиграть. Иногда надо за кого-то сражаться. Когда вратарь делает такие сейвы, нам не остаётся ничего иного, кроме как выиграть для него», — приводит слова Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Кучеров, Овечкин и Тарасенко — в топ-7 по голам в регулярных матчах 2017 года