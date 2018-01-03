Михайлов: Брагин должен продолжить работу, этот вопрос не обсуждается

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о необходимости продолжения работы Валерия Брагина на посту главного тренера молодёжной сборной России после вылета из четвертьфинала МЧМ-2018.



«Должен ли Брагин продолжить работу с молодёжной сборной? Конечно, должен. Он хорошо работает, для меня этот вопрос не обсуждается. То, что проиграли, — нам попалась очень сильная команда. Она обыграла нас по всем статьям. Мы хорошо сопротивлялись, а наши ребята сделали всё, что могли на сегодняшний день», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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