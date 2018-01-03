Кожевников: МЧМ сложился неудачно, но ничего страшного здесь нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о вылете сборной России из четвертьфинала МЧМ-2018.



“Я думаю, что Брагин должен продолжить работу, у него есть дар находить общий язык с игроками. Он работает столько лет и всегда находится в плюсе. Не всегда же всё должно быть гладко. У нас сейчас такой год. Ничего страшного здесь нет. Да, чемпионат для нас сложился неудачно. Только одна игра была хорошей — со сборной Чехии.



В чём были проблемы нашей команды? Защита была поинтереснее остальных линий. Везде были проблемы. Не было команды. надеялся, что будет команда, командная игра и самоотдача. Надеялся, что будет командная игра, а не просто индивидуумы. Да и лидеры себя не проявили. Не было лидеров ни в защите, ни в нападении, а они должны быть всегда, должны вести команду. У нас не было лучших игроков в команде. Лучшие на фоне чего должны быть? Вы выигрываете, команда отдаётся, и все играют вместе. Тогда может быть лучший игрок. А здесь я не увидел его. На некоторых игроков возложили слишком много надежд”, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

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