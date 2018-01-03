Ян Муршак подписал контракт со шведской «Фрёлундой»

Нападающий Ян Муршак перешёл в шведский «Фрёлунду», информирует официальный сайт клуба.



«Я играл во многих лигах и могу привнести в свой новый клуб частицу опыта. Мой стиль заключается в игре на обоих концах площадки, и я неплохо передвигаюсь на коньках», — сообщил игрок.



29-летний словенский хоккеист начал сезон в «Торпедо», где принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата и набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе полезности «+1». Всего в КХЛ на его счету 139 (54+85) набранных очков в 236 матчах за «Амур», ЦСКА и «Торпедо» при показателе полезности «+48».

«Торпедо» расторгло контракт с Муршаком