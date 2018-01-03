Дуайер: с «Металлургом» нельзя удаляться, сидя в боксе не забьёшь голов

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от встречи с магнитогорским «Металлургом».



«Разумеется, «Металлург» — очень мастеровитая команда, с талантливым нападением. Нам важно показать отличную командную игру и лишить соперника моментов в атаке. Кроме того нельзя забывать о дисциплине, которая в таких поединках выходит на первый план. Поскольку, сидя в боксе для штрафников, невозможно создавать голевые ситуации.



Первая игра с „Магниткой“? Тогда получился очень напряженный, эмоциональный матч с волевым камбэком в третьем периоде, который вдохновил и болельщиков, и саму команду. Благодаря этому смогли одержать победу над одним из топовых клубов лиги. Но в гостевых поединках у нас нет такой мощной поддержки фанатов. Необходимо сфокусироваться на дисциплине и сыграть предельно внимательно», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

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