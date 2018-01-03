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«Авангард» разгромил «Куньлунь» в 1-м матче после увольнения Скабелки

Хоккей

Омский «Авангард» в гостях одержал крупную победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 4:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Евгений Медведев, Илья Михеев и Данил Файзулин, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Олег Шилин, отразивший 32 броска по своим воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0 : 4
0:2, 0:1, 0:1
Авангард
Омская область
0:1 – Медведев (Михеев, Семёнов) – 10:54 (5x5), 0:2 – Файзуллин (Галимов) – 11:39 (5x5), 0:3 – Файзуллин (Галимов, Стась) – 39:00 (5x5), 0:4 – Михеев – 59:54 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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