«Авангард» разгромил «Куньлунь» в 1-м матче после увольнения Скабелки

Омский «Авангард» в гостях одержал крупную победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 4:0.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Евгений Медведев, Илья Михеев и Данил Файзулин, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Олег Шилин, отразивший 32 броска по своим воротам.
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