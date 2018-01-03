Минское «Динамо» обыграло «Металлург» 2-й раз в сезоне

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду потерпел поражение от минского «Динамо», игра закончилась со счётом 1:2. Это вторая подряд победа Горди Дуайера над магнитогорской командой.



Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Никита Пивцакин. У белорусского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Ковыршин и Евгений Лисовец.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.

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