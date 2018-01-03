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Минское «Динамо» обыграло «Металлург» 2-й раз в сезоне

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду потерпел поражение от минского «Динамо», игра закончилась со счётом 1:2. Это вторая подряд победа Горди Дуайера над магнитогорской командой.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Никита Пивцакин. У белорусского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Ковыршин и Евгений Лисовец.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 2
1:0, 0:0, 0:2
Динамо Мн
Минск
1:0 – Пивцакин (Эллисон, Чибисов) – 13:25 (5x5), 1:1 – Ковыршин (Осипов, Коробов) – 40:29 (5x5), 1:2 – Лисовец – 55:14 (5x5)

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