Минское «Динамо» обыграло «Металлург» 2-й раз в сезоне

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду потерпел поражение от минского «Динамо», игра закончилась со счётом 1:2. Это вторая подряд победа Горди Дуайера над магнитогорской командой.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Никита Пивцакин. У белорусского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Ковыршин и Евгений Лисовец.
Посмотреть видео с опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.
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