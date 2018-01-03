Карпентер: большое количество удалений лишило «Куньлунь» шанса отыграться

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:4).



«Мы начали неплохо, но пара индивидуальных ошибок стоила нам голов в первом периоде. Далее, я считаю, мы играли здорово, держали игру под контролем. Но всё равно второй период мы проиграли. В третьем — слишком большое количество удалений, которые лишили нас шанса отыграться», — передаёт слова Карпентера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.



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