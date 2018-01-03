Форвард «Автомобилиста» И. Крикунов: видимо, «Локомотив» — это не наша команда

Нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов поделился эмоциями после поражения в матче с ХК «Локомотив» со счётом 5:6 Б.



«Довольны ли игрой? Конечно нет – проиграли. Если бы выиграли, то были бы довольны. Жалко, упустили матч, оставалось немного дотерпеть. А так хорошо играли, и проигрывали, и выигрывали, но играли до конца сегодня.



Давит ли лидерство на Востоке? Да нет, никак не давит. Как играли, так и играем.



Одна победа за восемь лет с «Локомотивом»? Честно говоря, я не знаю, в Екатеринбурге только первый год. Не наша команда просто, видимо», — отметил Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

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