В. Крикунов: спишем матч с «Локомотивом» на Новый год, нельзя играть 3 января

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом», в котором его команда уступила со счётом 5:6 Б.



«Болельщиков — с Новым годом. Устроили всем весёлую игру, 10 голов за один матч и ещё буллиты. Наверное, интересно смотреть такие матчи. Мы тоже по столько голов обычно не пропускаем. Обидно, конечно, когда за 30 секунд до конца пропускаешь этот гол, потом ещё по буллитам проиграли эту игру. Но в целом я скажу, что ребята боролись, бились и, проигрывая по ходу игры, отыгрывались. Спишем на Новый год эту игру.



Чего не хватает на буллитах? Забивать надо, голов не хватает. Работать надо. Ребята работают, но относятся к буллитам немного по-разгильдяйски. Хотя до этого игру выиграли по буллитам, забили. Может быть, после Нового года неуверенно ещё.



Потеря концентрации на пятаке? Да, перерыв после праздников небольшой сказывается. Надо было эту игру играть сразу в Новый год или относить её позднее немного. Нельзя играть вот так, 3 января. Надо 4 или 5 января хотя бы», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Хотелось поспать лицом в салате». Как хоккеисты встретили Новый год Панарин заявил, что они с Бобровским режим не нарушали, но очень хотелось.