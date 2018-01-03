Квартальнов: пять пропущенных шайб – многовато для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счётом 6:5 Б.



«Прежде всего, поздравляю всех болельщиков нашей команды и соперника с Новым годом и наступающим Рождеством. Что касается игры, пять голов забить на выезде – это хороший результат. Но пропустить пять – для нас это многовато. В меньшинстве опять пропустили. Есть над чем работать. Есть вопросы, которые нужно исправлять», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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