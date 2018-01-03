Первый хет-трик Угольникова в КХЛ помог «Югре» победить «Барыс»

«Югра» одержала победу над «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2.



Героем встречи стал защитник гостей Александр Угольников, оформивший свой первый хет-трик в КХЛ к 27-й минуте. Все три гола 28-летний игрок забил в большинстве, и каждый раз ему ассистировал Максим Пестушко. В составе хозяев результативными бросками в третьем периоде отметились Роман Старченко и Линден Вей.



«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра» идёт на 14-й строчке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.