Первый хет-трик Угольникова в КХЛ помог «Югре» победить «Барыс»

«Югра» одержала победу над «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2.
Героем встречи стал защитник гостей Александр Угольников, оформивший свой первый хет-трик в КХЛ к 27-й минуте. Все три гола 28-летний игрок забил в большинстве, и каждый раз ему ассистировал Максим Пестушко. В составе хозяев результативными бросками в третьем периоде отметились Роман Старченко и Линден Вей.
«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра» идёт на 14-й строчке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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