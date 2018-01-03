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Первый хет-трик Угольникова в КХЛ помог «Югре» победить «Барыс»

Хоккей

«Югра» одержала победу над «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2.

Героем встречи стал защитник гостей Александр Угольников, оформивший свой первый хет-трик в КХЛ к 27-й минуте. Все три гола 28-летний игрок забил в большинстве, и каждый раз ему ассистировал Максим Пестушко. В составе хозяев результативными бросками в третьем периоде отметились Роман Старченко и Линден Вей.

«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра» идёт на 14-й строчке.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
2 : 3
0:2, 0:1, 2:0
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Угольников (Пестушко) – 02:39 (5x4), 0:2 – Угольников (Пестушко, Варфоломеев) – 19:55 (5x4), 0:3 – Угольников (Пестушко) – 26:38 (4x3), 1:3 – Старченко (Пушкарёв, Маклюков) – 41:31 (5x5), 2:3 – Вей (Фрэттин, Доус) – 55:14 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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