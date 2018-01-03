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ЦСКА переиграл «Йокерит» в овертайме

Хоккей

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Йокерит» в овертайме — 2:1.

Счёт на 7-й минуте открыли хозяева, автором гола стал Сергей Шумаков. На 45-й минуте гости усилиями Петера Регина смогли отыграться, реализовав большинство. Победный гол в овертайме забил Валерий Ничушкин.

ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, и сейчас «армейцы» со 106 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая 8 очков СКА. «Йокерит» идёт на третьей строчке, имея в активе 88 очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Шумаков (Киселевич, Шалунов) – 06:58 (5x5), 1:1 – Регин (Палола, Йенсен) – 44:41 (5x4), 2:1 – Ничушкин (Петров) – 62:26 (3x3)
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