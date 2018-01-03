ЦСКА переиграл «Йокерит» в овертайме

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Йокерит» в овертайме — 2:1.



Счёт на 7-й минуте открыли хозяева, автором гола стал Сергей Шумаков. На 45-й минуте гости усилиями Петера Регина смогли отыграться, реализовав большинство. Победный гол в овертайме забил Валерий Ничушкин.



ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, и сейчас «армейцы» со 106 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая 8 очков СКА. «Йокерит» идёт на третьей строчке, имея в активе 88 очков.

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