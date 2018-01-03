Козлов: нападающие «Металлурга» должны быть более голодными до моментов

Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов поделился впечатлениями после поражения во встрече с минским «Динамо» (1:2).



«Хорошая игра. Мы создали много моментов и должны были их реализовывать. Имея наш потенциал в атаке, и когда наш единственный гол забил защитник, при таком количестве бросков… Наши нападающие должны реализовывать те моменты, которые создают. Но надо отдать должное «Динамо» — они очень хорошо оборонялись, создавали нам трудности в атаке. А пара наших ошибок и позволила «Динамо» забить голы, из-за которых мы сегодня потеряли очки. Но жизнь не заканчивается — анализируем и продолжаем работать.



Почему не реализовали преимущество по броскам? Тут надо отдать должное вратарю соперника — он очень хорошо сыграл. Но что касается наших моментов, то нападающие должны быть более голодными до таких моментов. У нас было несколько случаев, когда мы промахивались мимо пустых ворот, попадали в штангу. Мы должны быть более голодными в зоне атаки, должны лезть на ворота, должны угрожать, должны больше быть нацелены на бросок, нежели на какую-то тонкую передачу», — цитирует Козлова официальный сайт клуба.

Минское «Динамо» обыграло «Металлург» 2-й раз в сезоне