И. Никитин: у Телегина неожиданные проблемы с зубами, он перенёс операцию

Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Йокеритом» (2:1 ОТ).



«Хорошо провели первый период. Что касается второго, то наши ребята ещё не понимают, как его играть, через это надо проходить. В овертайме реализовали свой момент. Проблемы в большинстве не связаны с отсутствием Александра Попова, у нас квалифицированные ребята. Скоро он должен выйти. У Ивана Телегин неожиданно возникли проблемы с зубами, он перенёс операцию, в пятницу с „Витязем“ должен сыграть», — цитирует Никитина «Р-Спорт».

Три главных вопроса. Эксперты — о финише «регулярки» КХЛ «Амур» обгонит «Сибирь» и «Барыс» в борьбе за плей-офф, а «Ак Барс» отвоюет первое место на Востоке — так считают эксперты.