Угольников: жертвоприношение — это нормально, к нашим ребятам шаман приходил

Нападающий «Югры» Александр Угольников поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (3:2), в котором он сделал хет-трик.



«В этом матче мне помогли ребята. Очень здорово сыграли партнёры — вывели меня на завершающий бросок. Наверное, хоккеисты меня поймут, сегодня залетело всё что только можно.



Слышал ли про жертвоприношение „Барыса“? Честно, про «Барыс» не слышал, но отношусь к этому вполне нормально, я сам немного суеверный человек. Знаю, что и наши ребята в подобных ритуалах участвовали, шаман на арену приходил. Всё вкупе должно быть. Шаманы плюс плодотворная работа плюс везение — всё вместе и может принести результат», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Первый хет-трик Угольникова в КХЛ помог «Югре» победить «Барыс»