Мамбеталиев: «Барыс» подвела дисциплина, три удаления привели к шайбам

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского «Барыса» Галым Мамбеталиев подвёл итоги проигранного матча с ханты-мансийской «Югрой» (2:3).



«В игре нас прежде всего подвела дисциплина, много удалений в первом периоде, после которых мы пропустили два гола. Мы объясняли ребятам, что терпение нужно все 60 минут. Ненужные штрафы в чужой зоне привели к трём шайбам. В третьем периоде добавили, забили два гола, но до победы не хватило», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт хоккейного клуба «Югра».

Три главных вопроса. Эксперты — о финише «регулярки» КХЛ «Амур» обгонит «Сибирь» и «Барыс» в борьбе за плей-офф, а «Ак Барс» отвоюет первое место на Востоке — так считают эксперты.