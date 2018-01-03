Кейн — о кризисе «Чикаго»: многие клубы бросает то в жар, то в холод

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился мнением об игровом кризисе команды. Напомним, «индейцы» сейчас находятся на 11-м месте в Западной конференции.



«Посмотрите на всю лигу. Есть много команд, оказавшихся в такой же ситуации. Многих бросает то в жар, то в холод. Каждый матч даётся с большим трудом. Сложно провести все 82 игры на одном уровне. К тому же есть команды, которые серьёзно выделяются на общем фоне. Мы хотим играть так, как этого хочет наш тренерский штаб, хотим почувствовать уверенность, набрать ход перед плей-офф», — цитирует Кейна официальный сайт лиги.

«Хотелось поспать лицом в салате». Как хоккеисты встретили Новый год Панарин заявил, что они с Бобровским режим не нарушали, но очень хотелось.