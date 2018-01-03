Иван Косоренков стал первой звездой недели в CHL

Российский нападающий «Викториявилля» Иван Косоренков признан первой звездой прошедшей недели Канадской хоккейной лиги, информирует её официальный сайт. За три проведённых матча россиянин набрал 7 (5+2) результативных баллов.

Справка «Чемпионата»



Иван Косоренков родился в Мытищах 22 января 1998 года. Воспитанник хоккейной школы «Атланта», выступал за юниорские и молодёжные сборные России.



В Северную Америку нападающий переехал перед сезоном-2016/17. В прошлом чемпионате набрал 67 (36+31) баллов за клуб Молодёжной лиги Квебека «Викториявилль», в нынешнем — 38 (17+18) очков в 33 играх.