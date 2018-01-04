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«Чикаго» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде, дважды забив в пустые ворота

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой «Чикаго» со счётом 5:2.

Первые два периода прошли в равной борьбе. На шайбу Винсента Хинострозы «Нью-Йорк» ответил голом Ника Холдена. Во втором периоде Ник Шмальц снова вывел «Чикаго» вперёд, аМика Зибанеджад вновь сравнял счёт. В третьем периоде «Чикаго» повёл со счётом 3:2 после гола Патрика Шарпа на 43-й минуте. Цифры на табло не менялись вплоть до последней минуты, на которой гости дважды поразили пустые ворота соперника — отличились Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн.

Для «Чикаго» это всего вторая победа за шесть последних матчей. «Нью-Йорк» потерпел четвёртое поражение в шести играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2018, четверг. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 5
1:1, 1:1, 0:3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Хиностроза (Тэйвз, Истерли) – 16:09 (5x5), 1:1 – Холден (Кэри, Нивс) – 18:09 (5x5), 1:2 – Шмальц (Кейн, Хартман) – 28:56 (5x5), 2:2 – Зибанеджад (Бучневич, Цуккарелло) – 31:32 (5x3), 2:3 – Шарп (Кемпф, Дебринкэт) – 42:24 (5x5), 2:4 – Тэйвз (Саад, Уингелс) – 59:06 (en), 2:5 – Кейн (Хартман, Шмальц) – 59:55 (en)
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