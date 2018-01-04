«Чикаго» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде, дважды забив в пустые ворота

«Чикаго Блэкхоукс» одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой «Чикаго» со счётом 5:2.



Первые два периода прошли в равной борьбе. На шайбу Винсента Хинострозы «Нью-Йорк» ответил голом Ника Холдена. Во втором периоде Ник Шмальц снова вывел «Чикаго» вперёд, аМика Зибанеджад вновь сравнял счёт. В третьем периоде «Чикаго» повёл со счётом 3:2 после гола Патрика Шарпа на 43-й минуте. Цифры на табло не менялись вплоть до последней минуты, на которой гости дважды поразили пустые ворота соперника — отличились Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн.



Для «Чикаго» это всего вторая победа за шесть последних матчей. «Нью-Йорк» потерпел четвёртое поражение в шести играх.