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Александр Овечкин стал капитаном Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ

Хоккей

Завершено зрительское голосование по определению капитанов дивизионов на Матч звёзд НХЛ. Звёздный уик-энд состоится 27-28 января в Тампе.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин победил в Столичном дивизионе, получив 20,99 % голосов.

Больше всех голосов набрал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25,3 %). Форвард «Эдмонтона» будет капитаном команды Тихоокеанского дивизиона.

Капитанами других команд станут форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (22,18 %, Атлантический дивизион) и защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн (16,21 %, Центральный дивизион).

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