OHL: Коростелёв набирал очки за результативность в 14 из последних 15 матчей

Нападающий клуба лиги Онтарио «Питерборо Питс» Никита Коростелев набрал 2 (1+1) очка в игре с «Гамильтон Бульдогс» (2:7).

Результативная серия российского нападающего достигла семи матчей, в которых он набрал 11 (5+6) очков. Только в одном из последних 15 матчей Коростелёву не удалось разжиться очками за результативность, за этот отрезок российский форвард набрал 22 (8+14) балла.

Всего в этом сезоне на счету хоккеиста 44 (16+28) очка в 34 матчах при показателе полезности "-4". Коростелёв занимает 14-е место в списке бомбардиров лиги.





Никита Коростелёв, родился 8 февраля 1997 года в Москве.



Воспитанник московской команды «Белые Медведи», переехал в Канаду в сезоне-2011/12, где сначала выступал в различных юношеских командах, а с сезона-2013/14 стал играть в OHL. Провёл 281 матч за «Сарнию» и «Питерборо», в которых набрал 260 (114+146) очков. В этом сезоне на его счету 44 (16+28) баллов в 34 играх. Справка «Чемпионата», родился 8 февраля 1997 года в Москве.Воспитанник московской команды «Белые Медведи», переехал в Канаду в сезоне-2011/12, где сначала выступал в различных юношеских командах, а с сезона-2013/14 стал играть в OHL. Провёл 281 матч за «Сарнию» и «Питерборо», в которых набрал 260 (114+146) очков. В этом сезоне на его счету 44 (16+28) баллов в 34 играх.

Обзор матча можно посмотреть на сайте лиги.