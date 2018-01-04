Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ, забивавший 25 голов в первых 13 сезонах

Вчера, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне. Российский нападающий достиг отметки в 25 шайб в 13 сезонах подряд начиная с первого. До него за всю историю лиги такое достижение покорялось только трём игрокам: Яромиру Ягру (17 сезонов подряд), Майку Гартнеру (15) и Уэйну Гретцки (13).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на его счету 584 шайбы в 962 матчах. За 13 сезонов в лиге Овечкин ни разу не забивал меньше 32 шайб за год (сезон-2010/11, сезон-2012/13).