«Чикаго» выиграл 39 последних матчей, когда Кейн и Тэйвз забивали в одной игре

«Чикаго Блэкхоукс» одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой «Чикаго» со счётом 5:2.

Патрик Кейн вышел на 2-е место в истории «Чикаго» по очкам за первые 11 сезонов

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн в этой игре набрал 2 (1+1) очка за результативность. Капитан «ястребов» Джонатан Тэйвз отметился в протоколе матча заброшенной шайбой. Игра с «Рейнджерс» стала 88-й в истории клуба, когда Тэйвзу и Кейну удалось отличиться в одном матче. «Блэкхоукс» выиграли 84 такие игры, не потерпев ни одного поражения в последних 39 подобных матчах.

Кейн и Тэйвз играют в «Блэкхоукс» с сезона-2007/08.

Видео гола Тэйвза можно посмотреть на сайте лиги.