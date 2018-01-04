Фридман: Василевский — лучший игрок «Тампы» в этом сезоне

Известный канадский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал игру голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в регулярном сезоне.

«Если вы спросите любого игрока или тренера „молний“: «Кто является самым ценным игроком команды? Никита Кучеров или Стивен Стэмкос?», знаете, какой ответ вы получите? Андрей Василевский. Причём это произошло бы ещё до его игры с „Торонто Мэйпл Лифс“ (2:0).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл на ноль в двух матчах подряд

Многие партнёры по его команде говорят: „Я не понимал, насколько он хорош“. В клубе знали, что им придётся расстаться с Беном Бишопом из-за проблем с потолком зарплат, но теперь в «Тампе» уверены, что Василевский просто сильнее», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

Андрей Василевский — лучший вратарь НХЛ по всем основным статистическим показателям: победам, матчам на ноль, проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности.