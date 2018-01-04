Генменеджер «Миннесоты» Флетчер прилетел в Россию, чтобы поговорить с Капризовым

Известный канадский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флэтчер отправился в Москву, чтобы поближе познакомиться с нападающим ЦСКА Кириллом Капризовым. Российский нападающий выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ.

«В то время как многие генеральные менеджеры клубов находятся в Баффало на молодёжном чемпионате мира, генеральный менеджер „Уайлд“ Чак Флетчер улетел в Россию. Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, который является одним из самых талантливых игроков, выбранных клубом на драфте, недавно сказал, что плохо знает систему „Миннесоты“. Флетчер заявил о своём желании исправить это.

Капризов подписал контракт с ЦСКА на три года. «Миннесоте» очень сложно будет найти немедленный выход из этой ситуации, но если говорить о более далёкой перспективе, то никогда не мешает наладить мосты с очень талантливым игроком, на которого ты возлагаешь надежды", — приводит слова Фридмана Sportsnet.

Помимо Капризова в сферу интересов Флетчера входит еще один «армеец» Андрей Светлаков, также задрафтованный «Уайлд».