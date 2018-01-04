Никитенко: СКА — явный фаворит серии с ЦСКА в вероятном финале Запада

Известный российский нападающий Андрей Никитенко прокомментировал сезон КХЛ.

«Армейский» финал Запада все прогнозировали ещё летом, и, как мне кажется, у нас мало шансов его не увидеть. При всей симпатии к ЦСКА пока явным фаворитом такой серии видится СКА, который играет в более системный и комбинационный хоккей. Но после огромного февральского перерыва на Олимпиаду всё ещё может измениться.

Кто на Западе способен вмешаться в борьбу? Разве что «Локомотив». У Ярославля есть главное — выстроенная клубная система, отличная школа. Благодаря такой подпитке «Локомотив» уже много лет — одна из главных сил в КХЛ.

Открытие сезона? Назову две команды: «Автомобилист» и «Нефтехимик». Как будущему тренеру, мне очень нравится то, что оба этих середняка проводят сезон ровно, без функциональных спадов. Это говорит о том, что очень правильно был построен предсезонный период — и теоретически, и практически.

В своё время в первое пришествие Крикунова в «Ак Барс» проходил у него «предсезонку», знаю, какие высокие нагрузки им даются, включая баллоны. Слышал, что у Назарова специфика работы совсем другая, энхаэловская — со ставкой на велотренажёры. Тут есть над чем подумать, есть что сравнить", — цитирует Никитенко портал Russia-Hockey.