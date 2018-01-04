Доус — о столице Матча звёзд КХЛ: Астана — это коробка с сюрпризами

Нападающий «Барыса» Найджел Доус рассказал о своём отношении к Матчу звёзд, а также прокомментировал тот факт, что в этом году Звёздный уик-энд примет Астана.

Ковальчук, Кагарлицкий, Марков и Доус стали капитанами команд на Матч звёзд КХЛ

«Каждый раз видишься со знакомыми ребятами из лиги, в неформальной праздничной обстановке, знакомишься с новыми хоккеистами, которые сейчас являются лучшими в КХЛ. К тому же, любой вызов на Матч звёзд – это своеобразная оценка твоей работе в команде, в лиге, это подтверждение того, что сезон для тебя складывается неплохо.

Каждый раз формат Матча звёзд и набор конкурсов меняются, организаторы всегда придумывают что-то новое, никогда не знаешь, что тебя будет ждать на этот раз и на какой из конкурсов мастер-шоу тебя определят. Участие в Матче звёзд – это ещё и знакомство с городом, в котором проходит событие. Есть больше времени что-то посмотреть, узнать, погулять, так как во время сезона мы приезжаем играть, и становится не до прогулок. На этот раз Неделя звёзд хоккея проходит в Астане, а это новые впечатления именно здесь, у нас дома, с нашими болельщиками. Всё будет восприниматься иначе.

Такой матч — это отличный способ отвлечься, повеселиться с другими хоккеистами. Все мы любим хоккей, но это наша работа, а тут такие мини-каникулы, когда тоже нужно играть, но на тебя ничто не давит. Ты просто расслабляешься и кайфуешь от всего происходящего.

Мастер-шоу? Вообще-то, я не шоумен, это не одна из моих сильных сторон. Но я смотрел состав участников – есть много ребят, которые преподнесут что-нибудь эдакое. По поводу танцев: если нужно будет – куда я денусь? Правда, надо пойти взять пару уроков хореографии.

Знаете, Астана – как коробка с сюрпризами. Особенно если вы здесь ни разу не были. В этом городе есть много привлекательного для болельщиков. Архитектура, рестораны, развлекательные центры – всё красиво, стильно и уникально. Очень надеюсь, что в эти дни будет тепло, тогда все гости Недели звёзд хоккея смогут прогуляться по столице Казахстана. В январе в Астане довольно морозно и много снега, одевайтесь теплее", — цитирует Доуса официальный сайт КХЛ.