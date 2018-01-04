Голкипер Бен Скривенс не примет участия в 4-й подряд игре «Салавата Юлаева»

«Спартак» и «Салават Юлаев» объявили составы на центральный матч игрового дня регулярного сезона КХЛ, который начнётся в 17:00 мск.

В заявку уфимского клуба на матч не попал голкипер Бен Скривенс, который стал шестым легионером. В последний раз канадский вратарь принимал участие в матче с «Сибирью» (5:3), который состоялся 23 декабря. Скривенс пропустил две шайбы после двух бросков и был заменён на Андрея Кареева, который в игре со «Спартаком» займёт место в воротах в четвёртой игре подряд.

«Спартак»:

Беспалов (Трушков);

Калинин — Кольцов, Хохлачёв — Максвелл — Радил,

Лаюнен — Кулик, Подшендялов — Стоа — Лещенко,

Осипов — Юдин, Никонцев — Воронин — Мирнов,

Провольнев, Комаров — Кузнецов — Талалуев, Цыплаков.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Налимов);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен,

Арзамасцев — Гареев, Лисин — Зубов — Макаров,

Логинов — Гончаров, Бурдасов — Саюстов — Ткачёв,

Бартулис, Майоров — Коротков — Солодухин, Кузьмин.