Голкипер Бен Скривенс не примет участия в 4-й подряд игре «Салавата Юлаева»

«Спартак» и «Салават Юлаев» объявили составы на центральный матч игрового дня регулярного сезона КХЛ, который начнётся в 17:00 мск.
В заявку уфимского клуба на матч не попал голкипер Бен Скривенс, который стал шестым легионером. В последний раз канадский вратарь принимал участие в матче с «Сибирью» (5:3), который состоялся 23 декабря. Скривенс пропустил две шайбы после двух бросков и был заменён на Андрея Кареева, который в игре со «Спартаком» займёт место в воротах в четвёртой игре подряд.
«Спартак»:
Беспалов (Трушков);
Калинин — Кольцов, Хохлачёв — Максвелл — Радил,
Лаюнен — Кулик, Подшендялов — Стоа — Лещенко,
Осипов — Юдин, Никонцев — Воронин — Мирнов,
Провольнев, Комаров — Кузнецов — Талалуев, Цыплаков.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Налимов);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен,
Арзамасцев — Гареев, Лисин — Зубов — Макаров,
Логинов — Гончаров, Бурдасов — Саюстов — Ткачёв,
Бартулис, Майоров — Коротков — Солодухин, Кузьмин.