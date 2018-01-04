Нюландер — перед игрой с США: недопустимо играть так плохо, как я со Словакией

Главная звезда молодёжной сборной Швеции Александр Нюландер перед полуфинальной игрой со сборной США на МЧМ-2018 прокомментировал свою игру со сборной Словакией (3:1) на стадии четвертьфинала. Матч между командами Швеции и США начнётся в 00:00 мск в ночь на 5 января.

«Моё звено должно играть намного лучше. Я провёл со Словакией невероятно плохую игру, это просто неприемлемо. Надо сделать шаг вперёд в игре с США. Мне нужно сыграть намного лучше. В прошлой игре я плохо двигался, создавал слишком мало острых моментов у чужих ворот. Мне необходимо намного больше работать. Я пытаюсь обрести свою игру. На самом деле на турнире всё складывается неплохо, но должно быть ещё лучше», — цитирует хоккеиста портал Hockeynews.

Шведский нападающий занимает 16-е место в списке бомбардиров турнира с 6 (1+5) очками в пяти играх.