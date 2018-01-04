В Дмитрове стартует ЮЧМ среди женских команд, вход на игры — свободный

С 6 по 14 января в Дмитрове пройдёт чемпионат мира по хоккею среди женских команд до 18 лет.

Участие в турнире примут восемь сборных команд, разделённых на две группы. Согласно прошлогоднему рейтингу, в группе «А» помимо российской сборной сыграют Канада, США и Швеция. В группе «Б» – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Два лидера группы «А» проходят в полуфинал напрямую, а сборные, занявшие третью и четвёртую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «Б» (А3 – Б2, А4 – Б1).

Таким образом, каждая команда проведёт по три игры на групповом этапе. Далее 10 января будут сыграны два четвертьфинальных матча, 12 января – день полуфиналов, а 13-го пройдут решающие встречи: за золотые и бронзовые медали турнира.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе:

6 января, 15:30 – Канада – Россия

7 января, 15:30 – Россия – США

9 января, 19:30 – Швеция – Россия

Матчи турнира пройдут на двух ледовых площадках арены «Дмитров». В 2011 году на этой арене проходил чемпионат мира среди женских молодёжных команд в дивизионе I. Российская «молодёжка» выиграла тот турнир, заработав путёвку в высший дивизион. С тех пор наша команда закрепилась в элите мирового хоккея и дважды (в 2015 и 2017 годах) завоёвывала бронзовые медали женского молодёжного чемпионата мира.

Дмитров является одним из центров российского женского хоккея. Местный клуб «Торнадо» — четырёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов и девятикратный чемпион России.

Вход на все игры турнира для болельщиков – свободный.