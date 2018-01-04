ФХР отмечает положительные изменения в развитии женского хоккея в стране

Федерация хоккея России отмечает ряд положительных изменений в развитии женского хоккея. Практически одновременно с ребрендингом ФХР в 2015 году был создан отдел женского хоккея во главе с Ольгой Вотоловской, которая с сентября 2016 года стала также членом Женского комитета ИИХФ. С этого момента произошёл ряд положительных изменений.

В Дмитрове стартует ЮЧМ среди женских команд, вход на игры — свободный

В сезоне-2016/2017 наша молодёжная сборная второй раз в истории завоевала бронзовые медали мирового первенства, что, бесспорно, является положительным моментом. Это сразу же привлекло пристальное внимание к команде со стороны болельщиков и СМИ. К женским командам была привлечена комплексно-научная группа, внедрившая в работу программу для разбора игр. Это комплекс, при помощи которого появилась возможность более глубоко и детально разбирать матчи практически в режиме онлайн: информация программируется и поступает к тренерскому штабу прямо по ходу матча. Это помогло на прошлогоднем молодёжном чемпионате мира подготовить команду к основным соперникам и в итоге добиться высокого результата.

В августе 2017 года состоялся выезд женской молодёжной сборной в Канаду. Наши девушки провели серию товарищеских встреч со сборной Канады. Это было направлено на повышение уровня мастерства хоккеисток и получение игровой практики со сборными североамериканских лиг.

Создана женская юниорская команда до 16 лет, главным тренером которой был назначен наставник женской «молодёжки» – Евгений Бобарико. На своём первом же старте — Кубке Европы, прошедшем в марте 2017 года в Венгрии, – девушки одержали победу и завоевали золотые медали турнира. Часть игроков из той команды вошла в нынешний состав женской молодёжной сборной и выступит на предстоящем чемпионате мира в Дмитрове.

Развитие детско-юношеского женского хоккея — одно из приоритетных направлений развития, в ближайшее время перед нами стоит задача сократить отставание от североамериканских команд. С каждым годом всё больше и больше девочек по всей России занимаются хоккеем. Причёем не только в системе отделений женского хоккея, их мало, а в командах с мальчиками. Приток девчонок 1994 года и младше – в основном выходцы именно из мальчишеского хоккея. Растёт конкуренция между клубами, игры чемпионата России стали гораздо интереснее, если раньше первенство разыгрывалось между двумя командами «СКИФ» (Н.Н.) и «Торнадо» (МО), то сейчас есть интрига, в полноправную борьбу вступили «Агидель» (Уфа), «Бирюса» (Красноярск) и «Динамо» (СПб), и до последнего момента непонятен чемпион.

Для женской команды были выделены отдельные единицы из скаутской службы, которые помогают тренерам в формировании состава. Они ездят на игры, отслеживают каждого игрока. Появилась новая должность – советник президента ФХР, – которую занял Михаил Чеканов. Он тоже выезжает на все матчи, ведёт обмен информацией о той или иной кандидатуре. А уже из нескольких мнений складывается некий образ спортсмена. Идёт контроль, постоянно проводятся своего рода инспекции на учебно-тренировочных сборах, информирующие о ходе подготовки команд.

Через федерацию закупается дополнительное оборудование для тренировочного процесса, новые тренажёры. Какие-то наработки и пожелания тренерского штаба обсуждаются руководством и принимаются к действию.

Усилилось внимание к женскому хоккею со стороны средств массовой информации. Матчи прошлогоднего женского чемпионата мира были показаны по телевидению в прямом эфире. Выходят телепередачи и репортажи с девчонками на радио и телевидении. Телеканал КХЛ показывает игры Женской хоккейной лиги, впервые прошёл Матч звёзд. Многие клубы организуют трансляции в YouTube, благодаря которым аудитория расширяется. Также внимание к женскому хоккею привлекается через социальные медиа, например, проводятся конкурсы красоты. При помощи этого всего образ девушек-хоккеисток раскрывается с другой стороны.