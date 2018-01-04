Гол Стоа принёс «Спартаку» победу над «Салаватом Юлаевым»

«Спартак» в упорной борьбе нанёс поражение «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча, проходившая на арене «ВТБ Ледовый дворец», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Голкипер Бен Скривенс не примет участия в 4-й подряд игре «Салавата Юлаева»

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Артём Подшендялов (22), Александр Хохлачёв (29) и Райан Стоа (44). В составе уфимского клуба по голу забили Энвер Лисин (28) и Филип Ларсен (40).

Московский клуб набрал 71 очко и вышел на седьмое место в Западной конференции, опередив московское «Динамо». Уфимский клуб с 72 очками остался на шестом месте Востока.

Обзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.