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Гол Стоа принёс «Спартаку» победу над «Салаватом Юлаевым»

Хоккей

«Спартак» в упорной борьбе нанёс поражение «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча, проходившая на арене «ВТБ Ледовый дворец», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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В составе победителей шайбы на свой счёт записали Артём Подшендялов (22), Александр Хохлачёв (29) и Райан Стоа (44). В составе уфимского клуба по голу забили Энвер Лисин (28) и Филип Ларсен (40).

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2018, четверг. 17:00 МСК
Спартак
Москва
3 : 2
0:0, 2:2, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Подшендялов (Лещенко, Лаюнен) – 21:12 (5x5), 1:1 – Лисин (Зубов) – 27:00 (5x5), 2:1 – Хохлачёв (Радил, Кольцов) – 28:11 (5x5), 2:2 – Ларсен – 39:41 (5x5), 3:2 – Стоа (Подшендялов) – 43:38 (5x5)

Московский клуб набрал 71 очко и вышел на седьмое место в Западной конференции, опередив московское «Динамо». Уфимский клуб с 72 очками остался на шестом месте Востока.

Обзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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