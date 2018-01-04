«Торпедо» проиграло 4 матча подряд с общим счётом 8:18

«Ак Барс» в гостях уверенно обыграл «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу казанского клуба.

«Ак Барс» на выезде уверенно обыграл «Торпедо», Бурмистров заработал 1 очко

Для клуба из Нижнего Новгорода это поражение стало четвёртым подряд. «Торпедо» проиграло «Амуру», ЦСКА, «Северстали» и «Ак Барсу» с общим счётом 8:18. Основной голкипер команды Станислав Галимов пропустил 11 шайб за последние 111 минут игрового времени, дважды не сумев доиграть игру до конца.

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«Торпедо» продолжает занимать пятое место в Западной конференции, однако по потерянным очкам команда уже уступает ХК «Сочи».

В следующем матче именно «леопарды» и станут соперником «Торпедо», встреча состоится 6 января в Нижнем Новгороде.