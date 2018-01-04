«Спартак» в игре с «Салаватом» обновил клубный рекорд посещаемости

«Спартак» в упорной борьбе нанёс поражение «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча, проходившая на арене «ВТБ Ледовый дворец», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Гол Стоа принёс «Спартаку» победу над «Салаватом Юлаевым»

На игре присутствовали 11 300 зрителей — это новый рекорд московского клуба по зрительской аудитории, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составляет 12 100 человек.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 декабря 2017 года, когда во время ретроматча со «Слованом» на трибунах собралось 10 599 зрителей.