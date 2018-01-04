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МЧМ-2018: Дания обыграла Беларусь, покидающую элитный дивизион

Хоккей

Молодёжная сборная Дании в серии буллитов обыграла команду Беларуси во втором матче утешительного раунда молодёжного чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

Сборная Дании выиграла первый период со счётом 2:0 — отличились Даниэль Нильсен (11-я минута) и Йонас Рёндбьерг (13). Второй период получился безголевым, а в третьем белорусам удалось перевести игру в дополнительное время благодаря двум шайбам в течение 46 секунд. По шайбе на свой счёт записали Максим Сушко (49) и Илья Литвинов (50). Победу сборной Дании в серии буллитов принесли точные броски Якоба Шмидта-Вейструпа и Рёндбьерга, который в двухматчевом противостоянии с Беларусью набрал 5 (2+3) очков за результативность.

U20 ЧМ-2018
04 января 2018, четверг. 20:00 МСК
Дания U20
3 : 2
2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0
Беларусь U20
1:0 – Нильсен (Блихфельд, Рёндбьерг) – 10:47 (5x5), 2:0 – Рёндбьерг (Блихфельд, Шмидт-Свейструп) – 12:23 (5x5), 2:1 – Сушко (Ерёменко) – 48:54 (5x3), 2:2 – Литвинов (Бовбель, Сушко) – 49:40 (5x4), 3:2 – Шмидт-Свейструп – 70:00 ( ПБ)

Первый матч серии до двух побед завершился в пользу Дании со счётом 5:4. Команда Беларуси завершает выступление на турнире (шесть поражений в шести матчах) и покидает элитный дивизион чемпионата мира, её место в следующем году займёт сборная Казахстана.

Видеообзор матча можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

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