МЧМ-2018: Дания обыграла Беларусь, покидающую элитный дивизион

Молодёжная сборная Дании в серии буллитов обыграла команду Беларуси во втором матче утешительного раунда молодёжного чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

Сборная Дании выиграла первый период со счётом 2:0 — отличились Даниэль Нильсен (11-я минута) и Йонас Рёндбьерг (13). Второй период получился безголевым, а в третьем белорусам удалось перевести игру в дополнительное время благодаря двум шайбам в течение 46 секунд. По шайбе на свой счёт записали Максим Сушко (49) и Илья Литвинов (50). Победу сборной Дании в серии буллитов принесли точные броски Якоба Шмидта-Вейструпа и Рёндбьерга, который в двухматчевом противостоянии с Беларусью набрал 5 (2+3) очков за результативность.

Первый матч серии до двух побед завершился в пользу Дании со счётом 5:4. Команда Беларуси завершает выступление на турнире (шесть поражений в шести матчах) и покидает элитный дивизион чемпионата мира, её место в следующем году займёт сборная Казахстана.

Видеообзор матча можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.