АХЛ объявила состав сборных дивизионов на Матч звёзд

Американская хоккейная лига объявила состав сборных дивизионов на Матч звёзд, который состоится 29 января в Ютике, сообщает официальный сайт лиги. В состав каждой команды вошли по 12 игроков.

Нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков примет участие в Матче звёзд АХЛ

Атлантический дивизион

Голкиперы: Джордан Биннингтон («Провиденс Брюинз»), Кейси Десмит («Уилкс Барре/Скрэнтон Пингвинз»);

защитники: Себастьян Ахо («Бриджпорт Саунд Тайгерс»), Ти-Джей Бреннан («Лихай Вэлли Фантомс»), Джон Гилмор («Хартфорд Вулф Пэк»);

нападающие: Крис Бурк («Хёрши Бирз»), Остин Чарник («Провиденс Брюинз»), Таннер Фриц («Бриджпорт Саунд Тайгерс»), Александр Гренье («Спрингфилд Тандербёрдз), Даник Мартель («Лихай Вэлли Фантомс»), Даниэль Спронг («Уилкс Барре/Скрэнтон Пингвинз»), Валентин Зыков («Шарлотт Чекерс»).

Главный тренер: Джей Лич («Провиденс Брюинз»).

Северный дивизион

Голкиперы: Тэтчер Демко («Ютика Кометс»), Линус Ульмарк («Рочестер Американс»);

защитники: Трэвис Дермотт («Торонто Марлис»), Джейкоб Макдональд («Бингхэмптон Дэвилз»), Мэтт Таормина («Лаваль Рокет»);

нападающие: Рид Буше («Ютика Кометс»), Габриэль Ганье («Беллевиль Сенаторс»), Каспери Капанен («Торонто Марлис», Брэйкен Кирнз («Беллевиль Сенаторс»), Мэттью Пека («Сиракьюз Кранчс»), Колин Смит («Рочестер Американс»), Крис Терри («Лаваль Рокет»).

Главный тренер: Шелдон Киф («Торонто Марлис»).

Центральный дивизион

Голкиперы: Майкл Хатчинсон («Манитоба Муз»), Андерс Линдбак («Милуоки Адмиралз»);

защитники: Эрик Густафссон («Рокфорд Айс Хогс»), Кэмерон Шиллинг («Манитоба Муз»), Дин Кукан («Кливленд Монстерз»);

нападающие: Винни Хиностроза («Рокфорд Айс Хогс»), Люк Канин («Айова Уайлд»), Мэтт Лорито («Гранд-Рэпидс Гриффинс»), Эмиль Петтерссон («Милуоки Адмиралз»), Брэндон Пирри («Чикаго Вулвз»), Мэтт Пампель («Гранд-Рэпидс Гриффинс»), Джек Рослович («Манитоба Муз»).

Главный тренер: Паскаль Венсан («Манитоба Муз»).

Тихоокеанский дивизион

Голкиперы: Антуан Бибо («Сан-Хосе Барракуда»), Кэл Петерсен («Онтарио Рейн»);

защитники: Расмус Андерссон («Стоктон Хит»), Джордан Шмальц («Сан-Антонио Рэмпейдж»), Энди Велински («Сан-Диего Гуллз»);

нападающие: Рокко Гримальди («Сан-Антонио Рэмпейдж»), Эндрю Манджапан («Стоктон Хит»), Кёртис Маккензи («Техас Старз»), Ник Меркли («Таксон Роадраннерз»), Тай Рэтти («Бэйкерсфилд Кондорз»), Дилан Строум («Таксон Роадраннерз»), Бретт Саттер («Онтарио Рейн).

Главный тренер: Майк Ван Рин («Таксон Роадраннерз»).

Нападающий Бурк примет участие в шестом матче звёзд, он является членом сборной США на Олимпиаду 2018 года в Корее.