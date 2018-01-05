МЧМ: сборная Дании ярко отпраздновала победу над Беларусью в раздевалке

Молодёжная сборная Дании в серии буллитов обыграла команду Беларуси во втором матче утешительного раунда молодёжного чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. Благодаря этой победе датская команда сохранила место в элитном дивизионе.

МЧМ-2018: Дания обыграла Беларусь, покидающую элитный дивизион

Послематчевая радость игроков молодёжной сборной Дании не знала границ. В раздевалке команды царили эмоции, словно датской команде удалось выиграть турнир.

Видео празднования сборной Дании можно посмотреть в «твиттере» Международной федерации хоккея.