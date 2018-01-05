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Сборная США уступила команде Швеции в полуфинале МЧМ-2018

Хоккей

Хозяева проходящего в Баффало молодёжного чемпионата мира — 2018 потерпели поражение от соперников из Швеции в полуфинальной встрече, результат игры — 4:2.

Счёт был открыт лишь в середине второго периода, отличился Элиас Петтерссон. Затем шведы провели отличный старт третьего периода, забросив три шайбы за две минуты. Киффер Беллоуз и Брэди Ткачук отличились в составе сборной США на 53-й и 57-й минутах соответственно. Отыграть ещё две шайбы американцам не удалось.

Таким образом, хозяева турнира примут участие в матче за третье место, а команда Швеции сыграет в финале молодёжного чемпионата мира с победителем пары Канада — Чехия.

U20 ЧМ-2018
05 января 2018, пятница. 00:00 МСК
Швеция U20
4 : 2
0:0, 1:0, 3:2
США U20
1:0 – Петтерссон (Нюландер, Линдстрём) – 33:30 (5x4), 2:0 – Андерссон (Карльстрём) – 46:17 (5x5), 3:0 – Стеен – 47:47 (4x5), 4:0 – Юнссон Фьелльбю (Давидссон) – 48:25 (4x5), 4:1 – Беллоуз (Ямамото) – 52:24 (5x4), 4:2 – Ткачук (Андерсон) – 56:59 (6x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

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