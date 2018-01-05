Сборная США уступила команде Швеции в полуфинале МЧМ-2018

Хозяева проходящего в Баффало молодёжного чемпионата мира — 2018 потерпели поражение от соперников из Швеции в полуфинальной встрече, результат игры — 4:2.



Счёт был открыт лишь в середине второго периода, отличился Элиас Петтерссон. Затем шведы провели отличный старт третьего периода, забросив три шайбы за две минуты. Киффер Беллоуз и Брэди Ткачук отличились в составе сборной США на 53-й и 57-й минутах соответственно. Отыграть ещё две шайбы американцам не удалось.



Таким образом, хозяева турнира примут участие в матче за третье место, а команда Швеции сыграет в финале молодёжного чемпионата мира с победителем пары Канада — Чехия.

Видеообзор матча можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.