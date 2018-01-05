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«Филадельфия» выиграла у «Айлендерс», Проворов отметился дублем и передачей

Хоккей

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на домашнем льду добились победы над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 6:4.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов записал в свой актив два точных броска и результативную передачу во втором периоде. Теперь на счету россиянина в текущем сезоне 18 очков (7 голов и 11 передач).

В параллельном матче игрового вечера «Торонто Мэйпл Лифс» прервал серию из трёх поражений, одолев «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов (3:2). Автором решающего броска стал Тайлер Бозак.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
6 : 4
1:1, 4:1, 1:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 08:38 (5x4), 1:1 – Клаттербак (Ледди, Зайденберг) – 15:37 (5x5), 2:1 – Раффль (Проворов, Гостисбер) – 21:36 (5x5), 3:1 – Симмондс (Хег, Уил) – 22:16 (5x5), 4:1 – Проворов (Патрик, Мэннинг) – 26:24 (5x4), 4:2 – Клаттербак (Принс, Зайденберг) – 32:26 (5x5), 5:2 – Конечны (Кутюрье) – 33:56 (5x5), 5:3 – Таварес (Ледди, Барзал) – 46:02 (5x4), 5:4 – Пулок – 54:35 (5x5), 6:4 – Проворов (Жиру, Ворачек) – 59:47 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Мэттьюс (Кэррик, Нюландер) – 18:37 (5x5), 1:1 – Диллон (Бёрнс, Майер) – 19:08 (5x5), 2:1 – Кадри (Марнер, Райлли) – 32:40 (5x4), 2:2 – Тирни – 38:18 (5x5), 3:2 – Бозак – 65:00 ( ПБ)
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