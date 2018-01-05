«Филадельфия» выиграла у «Айлендерс», Проворов отметился дублем и передачей

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на домашнем льду добились победы над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 6:4.



Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов записал в свой актив два точных броска и результативную передачу во втором периоде. Теперь на счету россиянина в текущем сезоне 18 очков (7 голов и 11 передач).

В параллельном матче игрового вечера «Торонто Мэйпл Лифс» прервал серию из трёх поражений, одолев «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов (3:2). Автором решающего броска стал Тайлер Бозак.