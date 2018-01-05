«Миннесота» разгромила «Баффало», «Сент-Луис» прервал победную серию «Вегаса»

«Миннесота Уайлд» уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:2. В составе победителей хет-трик оформил Нино Нидеррайтер, ещё по одному голу забили Даниэль Винник, Микко Койву и Чарли Койл. За «Баффало» шайбы забросили Сэм Райнхарт и Эвандер Кейн.

В ещё одном матче «Сент-Луис Блюз» одолел «Вегас Голден Найтс» — 2:1. За «Блюз» шайбы забросили Александер Стин и Пол Штястны, за «Голден Найтс» — Эрик Хаула. Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 15 минут 43 секунды и 10 минут 35 секунд соответственно. Победная серия «Вегаса» прервалась на отметке восемь матчей.