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«Миннесота» разгромила «Баффало», «Сент-Луис» прервал победную серию «Вегаса»

Хоккей

«Миннесота Уайлд» уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:2. В составе победителей хет-трик оформил Нино Нидеррайтер, ещё по одному голу забили Даниэль Винник, Микко Койву и Чарли Койл. За «Баффало» шайбы забросили Сэм Райнхарт и Эвандер Кейн.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 2
3:0, 3:0, 0:2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Нидеррайтер (Гранлунд, Койву) – 01:09 (5x5), 2:0 – Винник (Проссер, Фолиньо) – 02:15 (5x5), 3:0 – Нидеррайтер (Койл, Спаржон) – 13:53 (5x4), 4:0 – Нидеррайтер (Гранлунд, Койву) – 24:02 (5x5), 5:0 – Койву (Гранлунд, Бродин) – 33:07 (5x5), 6:0 – Койл (Паризе, Эрикссон Эк) – 39:15 (5x5), 6:1 – Райнхарт (Богосян, Маккейб) – 41:54 (5x5), 6:2 – Кейн (Сканделла, Поменвиль) – 58:59 (5x5)

В ещё одном матче «Сент-Луис Блюз» одолел «Вегас Голден Найтс» — 2:1. За «Блюз» шайбы забросили Александер Стин и Пол Штястны, за «Голден Найтс» — Эрик Хаула. Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 15 минут 43 секунды и 10 минут 35 секунд соответственно. Победная серия «Вегаса» прервалась на отметке восемь матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 1
1:0, 0:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Стин (Шенн, Парэйко) – 09:35 (5x5), 1:1 – Хаула (Нил, Перрон) – 29:23 (5x5), 2:1 – Штястны (Соботка, Парэйко) – 45:59 (5x5)
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