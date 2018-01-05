Гол и две передачи Радулова помогли «Далласу» победить «Нью-Джерси»

«Даллас Старз» одержал непростую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Далласа» отличились Александр Радулов (27-я минута), Бретт Ритчи (32), Тайлер Сегин (39) и Маттиас Янмарк (50). Радулов также отметился двумя голевыми передачами, набрав в сумме 3 (1+2) очка. За «Нью-Джерси» голы забили Брайан Бойл (20), Тейлор Холл (40) и Кайл Палмьери (56).

Это поражение стало для «дьяволов» четвёртым подряд.

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».