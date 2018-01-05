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Гол и две передачи Радулова помогли «Далласу» победить «Нью-Джерси»

Хоккей

«Даллас Старз» одержал непростую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Далласа» отличились Александр Радулов (27-я минута), Бретт Ритчи (32), Тайлер Сегин (39) и Маттиас Янмарк (50). Радулов также отметился двумя голевыми передачами, набрав в сумме 3 (1+2) очка. За «Нью-Джерси» голы забили Брайан Бойл (20), Тейлор Холл (40) и Кайл Палмьери (56).

Это поражение стало для «дьяволов» четвёртым подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 3
0:1, 3:1, 1:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Бойл (Холл, Зейджак) – 19:46 (5x4), 1:1 – А. Радулов – 26:18 (5x5), 2:1 – Ритчи (Клингберг, А. Радулов) – 31:07 (5x4), 3:1 – Сегин (Бенн) – 38:11 (4x5), 3:2 – Холл (Хишир, Грин) – 39:32 (5x5), 4:2 – Янмарк (Ганзал, А. Радулов) – 49:43 (5x5), 4:3 – Палмьери (Братт, Холл) – 55:59 (5x4)

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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